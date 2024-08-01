Avcılar\'da Geri Dönüşüm Tesisi Yangını Kontrol Altına Alındı

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AVCILAR'da bir geri dönüşüm tesisinin hurdalık depolama alanında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Yangın saat 14.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi, Servis Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm tesisinin hurdalık depolama alanında çıktı. Tesisten dumanlar çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yangının çıktığı alanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekipler, yangının diğer işyerlerine de sıçramaması için birçok noktadan alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.