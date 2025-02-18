Avcılar'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

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(İSTANBUL) Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile gece yarısından sonra kontrol altına alındı sabah saatlerinde ise tamamen söndürüldü.

Yangın Tahtakale Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına ilk müdahaleye bölgedeki itfaiye ekipleri yaptı. Bölgeye çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirilirken, polis ve sağlık ekipleri de önlem aldı. Bitişikteki geri dönüşüm depolarıyla park halindeki araca da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin çabasıyla gece yarısından sonra kontrol altına alındı. Sabah 09.00 sıralarında da tamamen söndürüldü. Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının ardından hasar tespiti çalışmalarına başlanacağı belirtildi.