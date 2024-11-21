Avcılar\'da Gül Ağacı Hırsızlığı: Güvenlik Kamerası Kaydetti

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AVCILAR'da bir iş yerinin önünde saksıda bulunan gül ağacı, 2 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Kasım Cuma günü Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen bir kadın Müge Köksal'a ait mağazanın önündeki gül ağacının bulunduğu saksıyı gözüne kestirdi. Yanındaki çocukla saksının yanına giden kadın saksıyı sürükleyerek götürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Yanındaki çocuğun yardımıyla saksıyı almaya başaran kadın bir süre sonra gözden kayboldu. İş yeri sahibi Müge Köksal, "Biz çıktıktan sonra saat 23.00 gibi almış götürmüşler. Gül ağacıydı kapının önüne koyduk sürekli bakıyorduk toprağını değiştirmiştik. Burasını kafe yapacaktık çiçeklerle dolduruyorduk. Sabah geldiğimizde çiçek yoktu gece çalınmış. Yaşlı bir kadın ve çocuk vardı görüntülerde, muhtemelen bu çevreden biri. Getirirlerse şikayetçi olmayacağım. Yoksa şikayetçi olmayı düşünüyorum açıkçası" diye konuştu.