Avcılar'da Gül Ağacı Hırsızlığı: Güvenlik Kamerası Kaydetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avcılar'da Gül Ağacı Hırsızlığı: Güvenlik Kamerası Kaydetti

Avcılar\'da Gül Ağacı Hırsızlığı: Güvenlik Kamerası Kaydetti

Avcılar'da bir iş yerinin önündeki gül ağacının hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından iş yeri sahibi, şikayetçi olmayı düşünüyor.

21.11.2024 10:44  Güncelleme: 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AVCILAR'da bir iş yerinin önünde saksıda bulunan gül ağacı, 2 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Kasım Cuma günü Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen bir kadın Müge Köksal'a ait mağazanın önündeki gül ağacının bulunduğu saksıyı gözüne kestirdi. Yanındaki çocukla saksının yanına giden kadın saksıyı sürükleyerek götürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Yanındaki çocuğun yardımıyla saksıyı almaya başaran kadın bir süre sonra gözden kayboldu. İş yeri sahibi Müge Köksal, "Biz çıktıktan sonra saat 23.00 gibi almış götürmüşler. Gül ağacıydı kapının önüne koyduk sürekli bakıyorduk toprağını değiştirmiştik. Burasını kafe yapacaktık çiçeklerle dolduruyorduk. Sabah geldiğimizde çiçek yoktu gece çalınmış. Yaşlı bir kadın ve çocuk vardı görüntülerde, muhtemelen bu çevreden biri. Getirirlerse şikayetçi olmayacağım. Yoksa şikayetçi olmayı düşünüyorum açıkçası" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, Avcılar, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da Gül Ağacı Hırsızlığı: Güvenlik Kamerası Kaydetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:06 Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL’nin altında bir rakam istemiyor Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL'nin altında bir rakam istemiyor
10:24 Soylu’dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye’ye ayrılan miktar belli Soylu'dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye'ye ayrılan miktar belli
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
10:11 İzmir’de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu
09:48 5 kardeşin feci şekilde can verdiği elektrikli soba faciasının raporu ortaya çıktı 5 kardeşin feci şekilde can verdiği elektrikli soba faciasının raporu ortaya çıktı
15:10 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor
15:00 DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi
14:59 İstanbul’da suya yüzde 17,5, İzmir’de yüzde 30 oranında zam İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam
14:57 İBB’ye ’engellilere ayrımcılık’ yaptığı gerekçesiyle para cezası İBB'ye 'engellilere ayrımcılık' yaptığı gerekçesiyle para cezası
14:54 43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı Fırtına çok şiddetli olacak 43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı! Fırtına çok şiddetli olacak
14:46 İzmir’de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak İzmir'de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak
14:45 Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki
14:37 SRC Belgesi almak isteyenleri 2025’te büyük zam bekliyor SRC Belgesi almak isteyenleri 2025'te büyük zam bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 11:48:33. #1.11#
SON DAKİKA: Avcılar'da Gül Ağacı Hırsızlığı: Güvenlik Kamerası Kaydetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.