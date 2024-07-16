Avcılar\'da Güvercin Barakası Alev Alev Yandı

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AVCILAR'da içinde güvercin beslenen baraka alev alev yandı. Barakayı küle çeviren alevler metrelerce yükselirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın, Pazartesi akşam saatlerinde Denizköşkler Mahallesi'ndeki Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde bulunan boş arsadaki barakada başladı. Ahşap baraka henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. Yangına ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Barakada beslenen 4 güvercinden 2'si telef oldu; 2'si kurtarıldı.Yangın arsadaki kuru otlar ve yakında bulunan villalara sıçramadan söndürüldü. Yangının sebebi araştırılıyor.