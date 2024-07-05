Avcılar'da Halk Otobüsü Kaza Yaptı, Bir Çocuk Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avcılar'da Halk Otobüsü Kaza Yaptı, Bir Çocuk Yaralandı

Geniş Video İzle

Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında halk otobüsü, kavşakta önüne çıkan otomobile çarptı. Aynı kavşağa gelen başka bir otomobil ise kaza yapan otobüse çarptı. Kazada küçük bir çocuk hafif şekilde yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

05.07.2024 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AVCILAR'da halk otobüsü kavşakta önüne çıkan otomobile çarptı. Aynı kavşağa gelen başka bir otomobil ise kaza yapan otobüse çarptı. Bir çocuğun yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Merkez Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Cami Sokak'tan Cihangir Mahallesi'ne doğru hareket eden 34 HO 1370 plakalı halk otobüsü, Denizköşkler Caddesi'nden gelen 34 GT 2419 plakalı otomobile kavşakta çarptı. Otobüs ve çarptığı otomobili sürüklendikten sonra durabildi. Kazada otomobilde bulunan küçük bir çocuk yüzünü cama çarparak hafif yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, Denizköşkler Caddesi'nden gelen 34 HBM 127 plakalı başka bir otomobil sürücüsü de yolun neden kapalı olduğunu anlamaya çalışırken el frenini çekmeyi unutup kaza yapan otobüse çarptı. Kazada otomobil hafif şekilde hasar gördü. Kazada yaralanan küçük çocuğa olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ile görüntülendi.

Avcılar\'da Halk Otobüsü Kaza Yaptı, Bir Çocuk Yaralandı
Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Avcılar, trafik, Çocuk, Güvenlik, Trafik, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da Halk Otobüsü Kaza Yaptı, Bir Çocuk Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:33 Son sözleri “Babamı vurmayın“ olmuş 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay Son sözleri "Babamı vurmayın" olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay
10:27 İngiltere’de 14 yılın ardından büyük değişim Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi İngiltere'de 14 yılın ardından büyük değişim! Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi
10:11 Rakam öyle böyle değil Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu
09:55 Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün Mahkeme başkanı, CHP’li Mahmut Tanal’ı salondan attı Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı
09:22 Davanın seyrini değiştirecek görüntü Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış Davanın seyrini değiştirecek görüntü! Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış
11:31 Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak Cumhurbaşkanlığından açıklama var Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
11:19 Erzurum’da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz Erzurum'da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz?
11:16 Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı! Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü
10:40 Bursa’daki dev AVM’nin satışı gerçekleşti Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL Bursa'daki dev AVM'nin satışı gerçekleşti! Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL
10:33 Yaşlı çiftten, yaptıklarına tepki gösteren kadına sopalı darp Yaşlı çiftten, yaptıklarına tepki gösteren kadına sopalı darp
10:31 İran, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında Reformcular ile Muhafazakarlar yarışıyor İran, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında! Reformcular ile Muhafazakarlar yarışıyor
10:25 3 hilal dövmesini gösterdi Mesut Özil’den Almanları deli edecek pozlar 3 hilal dövmesini gösterdi! Mesut Özil'den Almanları deli edecek pozlar
10:03 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı’ndan kalma bir el bombası çıktı 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı'ndan kalma bir el bombası çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 12:21:30. #1.12#
SON DAKİKA: Avcılar'da Halk Otobüsü Kaza Yaptı, Bir Çocuk Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement