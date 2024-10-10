Avcılar\'da Havaya Ateş Açan Şüpheli Yakalandı

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AVCILAR'da havaya rant gele ateş açan ve çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen şüpheli evinde yakalandı.

Avcılar'da bir kişinin havaya ateş etmesiyle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüphelinin D.Y.(16) olduğu belirlendi. Yeşilkent Mahallesi'nde oturduğu belirlenen D.Y.'nin evinde gözaltına alındı. D.Y.'nin 'Kasten yaralama' ve 'Hırsızlık' gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi. D.Y. hakkında, 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldı. Yıldönümü