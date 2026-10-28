Avcılar'da havaya uyarı ateşi açılan takipte 2 şüpheliye 390 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Avcılar'da havaya uyarı ateşi açılan takipte 2 şüpheliye 390 bin lira ceza kesildi

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Avcılar\'da havaya uyarı ateşi açılan takipte 2 şüpheliye 390 bin lira ceza kesildi
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Avcılar\'da havaya uyarı ateşi açılan takipte 2 şüpheliye 390 bin lira ceza kesildi
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Avcılar'da Tahtakale Mahallesi'nde 25 Ekim Pazar günü iddiaya göre polisin 'Dur' ihtarına uymayan motosikletli 2 şüpheli, yaya kaçarken uyarı ateşiyle yakalandı. Yakalanan sürücü ve yolcuya toplam 390 bin lira para cezası kesildi, olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AVCILAR'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan motosikletli 2 şüpheli kaçmaya başladı. Bir süre sonra yaya olarak kaçmayı sürdüren şüphelileri durdurmak isteyen ekipler havaya uyarı ateşi açtı. Ekiplerin takibi sonucu yakalanan şüphelilere 390 bin lira ceza kesilirken, olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 25 Ekim Pazar günü saat 14.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli 2 kişi, uygulama noktasında polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bir süre sonra motosikleti bırakan şüpheliler yaya olarak kaçmaya devam etti.

POLİS HAVAYA UYARI ATEŞİ AÇTI

Ekipler ısrarla kaçmayı sürdüren şüphelileri durdurmak için havaya uyarı ateşi açtı. İki şüpheli ekiplerin takibi sonucu yakalandı.

390 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Ekipler tarafından yakalanan 2 şüpheli işlemler için polis merkezine götürüldü. Motosiklet sürücüsüyle, yolcu olarak bulunan kişiye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince toplam 390 bin lira para cezası kesildi.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin kaçtığı, polis ekiplerinin takip yaptığı ve ekiplerin şüphelileri durdurmak için havaya ateş açtığı anlar yer alıyor. Ayrıca 2 şüphelinin yakalandıktan sonra yaşananlar da görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: DHA
Cep Telefonu3. SayfaAvcılarGüncelPolisPazarSon Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da havaya uyarı ateşi açılan takipte 2 şüpheliye 390 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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