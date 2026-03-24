Olay Üniversite Mahallesi Mahir Sokak'ta meydana geldi. Bir kişi kapısını açık gördüğü binaya girdi. Katları tek tek dolaşan ve daire önlerine bırakılan ayakkabıları iki poşete dolduran şüpheli daha sonra binadan çıktı. Daire kapısı önüne bıraktıkları ayakkabılarını bulamayan bina sakinleri, güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlığın farkına vardı.Bina sakinleri şüphelinin bir an önce yakalanmasını istedi.
Avcılar'da Hırsızlık Şoku
