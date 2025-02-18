Avcılar'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı - Son Dakika
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Avcılar'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Avcılar'da 30 bin dolar ve 2,34 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan iki kişi tutuklandı.

18.02.2025 14:50
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Avcılar'da 2 evden 30 bin dolar ve 2 milyon 340 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 14 Ocak'ta Denizköşkler Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'ndeki bir evden 30 bin dolar, 4 Şubat'ta Kartal Sokak'taki bir evden de 2 milyon 340 bin lira değerinde ziynet eşyası, bir miktar para ve bir tabancanın çalındığı hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler Sultan D. (41) ile Sibel D. (23), polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla Esenyurt'ta yakalandı.

Sultan D'nin 36 suç kaydı ve 13 aranması, Sibel D'nin ise 15 suç kaydı ve 4 aranması olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avcılar'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı - Son Dakika

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