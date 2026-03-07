Avcılar'da Huzur Uygulaması: 2 Aranan Yakalandı - Son Dakika
Avcılar'da Huzur Uygulaması: 2 Aranan Yakalandı

Avcılar\'da Huzur Uygulaması: 2 Aranan Yakalandı
07.03.2026 03:39
Avcılar'da suçla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 2 kişi yakalandı, 25 sürücüye ceza kesildi.

AVCILAR'da suçla mücadele kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da katıldığı 'Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Denetimlerde aranması bulunan 2 kişi yakalanırken, 25 araç sürücüsüne toplam 646 bin 366 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Avcılar'da dün 20.00-23.00 saatleri arasında 'Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Suçla mücadele kapsamında, suçların önüne geçmek ve caydırıcı olmak amacı ile yapılan uygulamaya İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katılarak çalışmaları yerinde denetledi. Uygulamalarda 2 bin 59 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, 641 araç ve 103 motosikletin belgeleri kontrol edildi. Ayrıca 20 iş yeri de denetlendi. Yapılan sorgulamalarda aranma kaydı bulunan 2 kişi yakalanırken, aramalarda 29,41 gram uyuşturucu ele geçirildi. Denetimlerde 25 araç sürücüsüne ise toplam 646 bin 366 lira cezai işlem uygulandı.

'VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİ İÇİN SAHADAYIZ'

Huzur uygulamasının ardından açıklamalarda bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, "Şehrimizin huzuru, vatandaşlarımızın güvenliği için sahadayız. İstanbul'umuzun her sokağında olduğu gibi Avcılar'da da sokaklarımızın güvenliğini tesis etmek için görevimizin başındayız. Şehir eşkıyalarına, zehir tacirlerine karşı kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz." dedi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
