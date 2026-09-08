Avcılar'da İBB asfalt kamyonu alt geçide düştü, şoför yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avcılar'da İBB asfalt kamyonu alt geçide düştü, şoför yaralandı

Avcılar\'da İBB asfalt kamyonu alt geçide düştü, şoför yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar Ambarlı yan yolda, İBB'ye bağlı asfalt kamyonu virajı alamayarak alt geçit yoluna düştü. Kazada yaralanan şoför hastaneye kaldırılırken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

AVCILAR'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı yol asfalt kamyonu, virajı alamayarak alt geçit yoluna düştü. Kazada yaralanan kamyonun şoförü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Avcılar, D-100 Karayolu Ambarlı yan yolda saat 03.30'da sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 23 LF 218 plakalı yol asfaltlama kamyonu, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak, Avcılar Ambarlı Alt Geçit yoluna düştü. Kazada kamyon şoförü yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.

YOL, BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu çift yönlü trafiğe kapatarak, araçları alternatif yollara yönlendirdi. Kamyon, vinçle olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri yolun temizlenmesinin ardından, yolu araç geçişine açtı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Trafik Kazaları, Acil Durum, İstanbul, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da İBB asfalt kamyonu alt geçide düştü, şoför yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mürettebat gemiyi terk etti Gemi haftalarca sürüklendi Mürettebat gemiyi terk etti! Gemi haftalarca sürüklendi
Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor
Avrupa basını Filenin Sultanları’nı konuşuyor İtalya zaferini böyle gördüler Avrupa basını Filenin Sultanları'nı konuşuyor! İtalya zaferini böyle gördüler
Atlas Çağlayan’ın katili için yolun sonu Mahkeme yarın kararını açıklayacak Atlas Çağlayan'ın katili için yolun sonu! Mahkeme yarın kararını açıklayacak
Nepal’de sel felaketinde can kaybı 1355’e yükseldi, 4 bin 996 kişi kayıp Nepal'de sel felaketinde can kaybı 1355'e yükseldi, 4 bin 996 kişi kayıp
Elazığ’da ezber bozan karar Yıllardır tartışılan uygulama son buldu Elazığ'da ezber bozan karar! Yıllardır tartışılan uygulama son buldu

23:55
Göztepeli Gugeshashvili, kendisini ıslıklayanlara meydan okudu: Mutlaka sokakta karşılaşacağız
Göztepeli Gugeshashvili, kendisini ıslıklayanlara meydan okudu: Mutlaka sokakta karşılaşacağız
23:44
Antalya’da yangın devam ediyor Alevler ilçe sınırını aştı
Antalya'da yangın devam ediyor! Alevler ilçe sınırını aştı
23:31
Hakim Ziyech’in yeni takımı duyuruldu
Hakim Ziyech'in yeni takımı duyuruldu
20:18
Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı
Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı
19:54
Düzce’de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
19:46
Canlı hayvan borsasında öldüresiye kavga
Canlı hayvan borsasında öldüresiye kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 06:37:08. #7.12#
SON DAKİKA: Avcılar'da İBB asfalt kamyonu alt geçide düştü, şoför yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement