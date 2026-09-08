Avcılar'da İBB asfalt kamyonu virajı alamayıp alt geçit yoluna düştü, sürücü yaralandı
Avcılar Cihangir Mahallesi D-100 kara yolu yan yolunda seyreden İBB'ye ait asfalt kamyonu, virajı alamayıp Avcılar Ambarlı Alt Geçidi'nin yoluna düşerek yan yattı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, alt geçit yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı ve kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Avcılar'da virajı alamayan İBB'ye bağlı asfalt kamyonunun alt geçit yoluna düşmesi sonucu sürücü yaralandı.
Cihangir Mahallesi D-100 kara yolunun yan yolunda seyreden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı 23 LF 218 plakalı asfalt kamyonu, virajı alamayarak sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Yoldan çıkan kamyon, Avcılar Ambarlı Alt Geçidi'nin yoluna düşerek yan yattı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle alt geçit yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Kamyonun kaldırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Avcılar'da İBB asfalt kamyonu virajı alamayıp alt geçit yoluna düştü, sürücü yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?