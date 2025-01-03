Avcılar'da İş Yeri Kurşunlandı: 2 Tutuklama

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Avcılar'da alacak verecek meselesi nedeniyle bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, önceki gün Denizköşkler Mahallesi'ndeki bir iş yerine silahla ateş edilmesine yönelik yapılan çalışmada, olay yeri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

Saat 14.30 sıralarında içinde şüpheliler N.E, Y.E, E.Y, S.Y, D.Ç, Ş.B.K. ve R.A'nın bulunduğu 2 aracın iş yerinin önüne geldiğini belirleyen ekipler, N.E'nin silahla iş yerine ateş ettikten sonra şüphelilerin araçlarıyla olay yerinden kaçtığını tespit etti.

Ekipler adreslerini belirledikleri 7 şüpheliyi Küçükçekmece'de suçta kullanılan tabancayla yakaladı.

Olayın, iş yeri sahibi ile şüpheliler arasındaki alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştiği anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.Y, S.Y, D.Ç, Ş.B.K. ve R.A. dosyaları savcılığa gönderilmek üzere serbest bırakılırken, N.E. ile Y.E. tutuklandı.

Bu arada, iş yerinin kurşunlandığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.