Avcılar\'da İşçi Asansör Boşluğuna Düştü

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen bir binanın inşaatında çalışan işçi, asansör boşluğuna düşerek yaralandı. Ağır yaralanan İşçi, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkıldıktan sonra yeniden yapımına başlanan binanın zemin katında çalışan işçilerden biri henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybetti. Asansör boşluğundaki beton zemine düşen işçi ağır şekilde yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralı işçiyi sedyeye sabitledikten sonra merdiven sistemi kullanarak zemin kata çıkardı. Sedye ile ambulansa taşınan işçi, tedavi için en yakın hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.