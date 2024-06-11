Avcılar\'da İtfaiye Ekibi Martıyı Kurtardı

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AVCILAR'da bir binanın havalandırma boşluğuna düşen martı, itfaiye ekibinin çabası ile kurtarıldı. Uçamadığı tespit edilen martı, veterinere götürüldü.

Merkez Mahallesi Fırın Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın havalandırma boşluğuna martı düştü. Birinci katta oturan Hilmiye Çiftçi, martının çırpınma seslerini duydu fakat ne olduğunu anlayamadı. Bina görevlisi de havalandırma boşluğundan gelen sesin nedenini anlayamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Sevk edilen itfaiye ekibi tuvalet penceresini söktü. Ekipler, bacadan düşen martının burada mahsur kaldığını belirledi. Martı ucunda ip bulunan aparat yardımı ile yukarı çekilerek kurtarıldı. Görevlilere teşekkür eden ev sahibi Hilmiye Çiftçi karga için de bir kapta su getirdi. Martı daha sonra doğaya bırakılmak istendi. Ancak, iki kez denenmesine rağmen uçamadığı anlaşılan martı itfaiyeciler tarafından veterinere götürüldü.