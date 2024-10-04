Avcılar'da Kaçan Sürücü Yakalandı - Son Dakika
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Avcılar'da Kaçan Sürücü Yakalandı

Avcılar\'da Kaçan Sürücü Yakalandı

Avcılar'da 7 araca çarpan sürücü kaçtı ancak Ataköy'de yakalandı. 3 kişi yaralandı.

04.10.2024 17:00
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İhsan DÖRTKARDEŞ/ -AVCILAR D-100 Karayolu yan yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle araçlara çarpan sürücü kaçtı. Olayda 7 araç hasar alırken, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Kaçan şüpheli aracıyla birlikte Ataköy'de yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Avcılar D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. Yolda ilerleyen otomobillere çarpan cip sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayda 7 araçta maddi hasar meydana gelirken, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Kaçak şüpheli ise, kulladığı araçla Ataköy'de yakalandı.

ARAÇLARA ÇARPIP KAÇTIĞI ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde cip sürücüsünün araçlara çarpıp kaçtığı anlar, maddi hasar meydana gelen araçlar ve yaralıların yerde yattığı anlar görülüyor.

'ARAÇLARI EZEREK KAÇTI GİTTİ'

Görgü tanığı Mehmet Yılmaz, "Aracın burada önünü kestiler. Araç çalıntıymış herhalde. Camlarını kırdılar araçların. Araç sahibi ileri geri yaparak bütün araçları ezerek kaçtı gitti. Araç çalıntıymış. Biz buradaydık Alah korudu bizi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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