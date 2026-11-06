Avcılar'da kadını yaraladığı iddia edilen şüpheli öldürmeye teşebbüsten sevk edildi - Son Dakika
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Avcılar'da kadını yaraladığı iddia edilen şüpheli öldürmeye teşebbüsten sevk edildi

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Avcılar'da birlikte yaşadığı kadını darbedip kesici aletle yaraladığı iddia edilen şüpheli, yakın bir iş yerinde gözaltına alındıktan sonra kasten öldürmeye teşebbüs suçundan adliyeye sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen kadının adresinde uyuşturucu ele geçirildi.

Avcılar'da birlikte yaşadığı kadını darbedip kesici aletle yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cihangir Mahallesi'ndeki bir adreste ikamet eden R.K. (36), birlikte yaşadığı F.D. (51) isimli kadını darbedip kesici aletle yaraladıktan sonra buradan uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis ekipleri, şüpheliyi olay yerine yakın bir iş yerinde gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA
3. SayfaAvcılarGüncelSon Dakika

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