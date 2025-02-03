Avcılar'da Kanalizasyon Baskını: Evi Su Bastı - Son Dakika
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Avcılar'da Kanalizasyon Baskını: Evi Su Bastı

Avcılar\'da Kanalizasyon Baskını: Evi Su Bastı

Avcılar'da bir daireyi su basarken, evde yaşayan Esra Irmak iki çocuğu ile suyu kovalara doldurarak çıkarmaya çalıştı. Eşyaların kullanılamaz hale geldiği olayda, İSKİ ekipleri arızayı gidermeye geldi.

03.02.2025 12:32  Güncelleme: 12:38
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AVCILAR'da 3 katlı apartmanın bahçe katındaki daireyi kanalizasyon suyu bastı. Evi göle dönen Esra Irmak, iki çocuğu ile suyu kovalara doldurarak dışarı çıkarmaya çalıştı.

Gümüşpala Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın bahçe katındaki daireyi dün saat 13.30 sıralarında su bastı. İddiaya göre kanalizasyon sisteminin arızalanması sonucunda evin içi göle döndü, eşyalar su içerisinde kaldı ve zemin döşemesi kabardı. Dört aylık bir bebeğin, 2 çocuğun ve yakın zamanda by pass ameliyatı geçiren bir hastanın kaldığı evde eşyalar kullanılmaz hale geldi. Evini su basan Esra Irmak, İstanbul Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nü (İSKİ) aradı. Irmak, İSKİ ekibi gelene kadar iki çocuğu ile evdeki suyu kovalara doldurup dışarı çıkarmaya çalıştı. Olay yerine gelen İSKİ ekibi, yaptıkları çalışmalar sonucunda su baskınına neden olan noktada arızayı giderdi.

'4 BUÇUK SAATTİR BU HALDEYİZ'

Esra Irmak, "Evde by-pass'lı hasta ve dört aylık yeğenim, iki çocuğum var. Evin halini görün. 4 buçuk saattir bu haldeyiz. Arıyoruz, geri dönüş yapmıyorlar. Kimseyi göndermiyorlar evin haline bakın. Buna hangi insan hangi vicdan dayanır" dedi.

Öte yandan evin içinin sular altında kaldığı anları cep telefonuyla görüntülediler. Görüntülerde, bebek odasının da suyla kaplı olduğu görüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Avcılar'da Kanalizasyon Baskını: Evi Su Bastı - Son Dakika

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