Avcılar'da Kaza: Cip Köfteciye Girdi - Son Dakika
02.06.2026 14:36
Avcılar'da cip, çarpmanın etkisiyle köfteciye girdi. Sürücüler hafif yaralandı, iş yerinde hasar oluştu.

AVCILAR'da caddeye dönüş yapan cipe, arkasından hızla gelen otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan cip, bariyeri aşarak yol kenarındaki köfteciye girdi. Kazada sürücüler hafif yaralanırken, iş yerinde hasar oluştu.

Kaza, dün saat 23.45 sıralarında Cihangir Mahallesi Meşrutiyet Caddesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolundan caddeye dönüş yapan 34 YC 3315 plakalı cipe, arkasından gelen 34 PNV 744 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, bariyeri aştıktan sonra yol kenarındaki köfteciye girdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri hafif yaralanan sürücülere olay yerinde müdahale etti. Köftecinin kapalı olduğu saatte meydana gelen kazada başka yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çarpmanın etkisiyle savrulan cipin bariyeri aşarak iş yerine girdiği görülüyor. Kazayı öğrenerek iş yerine gelen köfteci Güven Badrut, hasarın büyük olduğunu ve imkanlarını zorlayarak açtığı iş yerini yeniden faaliyete geçirmesinin uzun süreceğini söyledi. Kazaya karışan tarafların kendisiyle irtibata geçmediğini belirten Badrut, zararının kim tarafından karşılanacağını bilmediğini ifade ederek mağdur olduğunu dile getirdi.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Avcılar, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
