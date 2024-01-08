Avcılar\'da Kimyasal Madde Döken Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Avcılar'da kimyasal madde döktüğü kadını öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Yıldız'ın Adli Tıp Kurumunda olması nedeniyle katılamadığı bildirildi.

Mağdur Yasemin Uzunçelebi'nin ablası müşteki Nazik Uzunçelebi ve tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu.

Müşteki Nazik Uzunçelebi, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanık Yıldız'ın avukatı Alaaddin Balcı da basında çıkan haberler nedeniyle müvekkilinin kaldığı koğuşta darbedilerek, kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandığını belirtti.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen sanık Mehmet Yıldız'ın ağabeyi Hayrettin Yıldız, kardeşinin mağdur ile ciddi bir ilişki düşündüğünü ve evlenmeyi planladığını anlatarak, "Mehmet, Yasemin'in borcunu ödemek için evini sattı. Kardeşim olaydan sonra tutuklanınca cezaevine ziyarete gittim bana Yasemin ile olay günü tartıştıklarını aralarında tartışma çıkınca kalorifer peteklerinin altına konulan su kabını fırlattığını söyledi. Kardeşim kabın içerisinde ne olduğunu bilmediğini, kabı fırlatınca Yasemin'in yüzünün yandığını, yüzüne su tuttuğunu, peçeteyle silmeye çalıştığını, daha sonra panik yapıp 112 ve itfaiyeyi aradığını söyledi. Kardeşim Mehmet kimseye zarar verebilecek bir insan değildir." ifadelerini kullandı.

Tanık beyanına karşı söz verilen mağdur Yasemin Uzunçelebi'nin ablası Nazik Uzunçelebi, tanık beyanını kabul etmediğini ve evlilik planlarının doğru olmadığını söyledi.

Sanığı ilk kez duruşma salonunda gördüğünü ifade eden Uzunçelebi, " İstanbul'da kardeşim ile yaşıyorum. Evlilik planları bulunsaydı haberimiz olurdu. Yasemin kendi ayakları üzerinde duran birisiydi. Geçimini çalışarak sağlıyordu. Tanığın beyanları gerçeği yansıtmıyor." dedi.

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın bir sonraki celsede hazır edilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Yıldız'ın 5 Ekim 2021'de gizlice evine girdiği arkadaşı Yasemin Uzunçelebi'ye kimyasal madde dökerek kaçtığı belirtiliyor.

Sanığın öldürmek amacıyla müştekiye canavarca hisle yakıcı ve yanıcı nitelikteki kimyasal madde fırlattığı anlatılan iddianamede, saldırının ardından vücudunda hayati tehlike oluşturacak nitelikte birçok yanık oluşan müştekinin hastanede hayati tehlikesi devam eder nitelikte tedavi gördüğü ve ifadesinin alınamadığı kaydediliyor.

İddianamede, sanık Yıldız'ın "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.