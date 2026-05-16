Avcılar\'da Kıyıya Vuran Ceset

AVCILAR'da kıyıya vuran erkek cesedi bulundu. Aykut Ateş'e (36) ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Denizköşkler Sahili'nde devriye görevi yapan İBB'ye bağlı özel güvenlik görevlileri, sabah saatlerinde denizde hareketsiz halde duran bir kişiyi görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cep telefonu ve cüzdanı kayalıklarda bulundu. Cüzdandan çıkan kimlikten cesedin 36 yaşındaki Aykut Ateş'e ait olduğu belirlendi. Deniz polisi, sahil güvenlik ekipleri ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Ateş'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.