Avcılar'da Klima Dış Ünitesinde Patlama Sonucu Yangın Çıktı

Avcılar'da binada klima dış ünitesindeki patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Denizköşkler Mahallesi Muhtar Kazım Akgül Caddesi'nde iki katlı binanın birinci katındaki dairenin balkonunda bulunan klima dış ünitesinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası dairede yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis tedbir amacıyla caddeyi bir süre trafiğe kapattı. Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Olayda yaralanan olmazken, dairede hasar meydana geldi.
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