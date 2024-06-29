Avcılar'da Kontrolden Çıkan Otomobil Yayalara Çarptı: 5 Yaralı - Son Dakika
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Avcılar'da Kontrolden Çıkan Otomobil Yayalara Çarptı: 5 Yaralı

Avcılar'da seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir otomobil, kontrolden çıkarak önce aydınlatma direğine, ardından kaldırımdaki yayalara çarptı. Olay sonucunda 5 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumu ciddiyetini koruyor. Kazanın ardından bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

29.06.2024 14:35
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Avcılar'da kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu yan yolda Ankara istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 DEU 97 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce aydınlatma direğine, ardından kaldırımdaki yayalara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avcılar'da Kontrolden Çıkan Otomobil Yayalara Çarptı: 5 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da Kontrolden Çıkan Otomobil Yayalara Çarptı: 5 Yaralı - Son Dakika
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