Avcılar'da Mahsur Kalan İki Kedi Kurtarıldı

28.05.2026 13:09
Avcılar'da itfaiye, sıkışan iki kediyi kurtarmak için çalışmalar yaptı. Yavru kedi tel kafesten, diğeri balkondan kaçtı.

Avcılar'da mahsur kalan iki farklı kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Başını bahçe çitindeki tel kafese sıkıştıran yavru kedi teller kesilerek kurtarılırken, boş binanın balkonunda günlerdir mahsur kalan diğer kedi ise itfaiye merdivenini görünce çatıya kaçtı.

Cihangir Mahallesi Karlı Sokak'ta bir binanın bahçe katındaki tel kafese başını sokan yavru kedi sıkıştı. Kedinin çırpındığını gören ancak yanına yaklaşamayan bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ev sahibinin onayıyla tel kafesi demir makasıyla kesti. Sıkıştığı yerden kurtarılan kedi, hızla koşarak gözden kayboldu.

4 katlı boş bir binanın balkonuna, bitişikteki çatıdan bir kedi düştü. Kedinin balkondan çıkamadığını fark eden karşı binadakiler, hayatta kalması için balkona sık sık yiyecek attı. Kedinin 4 gün boyunca aralıksız miyavlaması üzerine durum itfaiyeye ihbar edildi. Olay yerine gelen ekipler, sepetli itfaiye merdiveniyle balkona ulaştı. Ancak itfaiye erinin yakalamaya çalıştığı kedi korkarak geldiği çatıya kaçtı.

'SÜREKLİ YİYECEK ATTIK'

Günlerdir kediyi besleyen mahalle sakinlerinden Ayten Karamanoğlu, "Günlerdir yaşamından endişe ediyorduk, sürekli yiyecek atarak hayatta tutmaya çalıştık. İtfaiyeyi görünce korkup çatıya kaçtı ama böylece yeniden özgürlüğüne kavuşmuş oldu" dedi.

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 13:23:59. #7.12#
