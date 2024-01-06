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AVCILAR'da mahsur kalan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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AVCILAR'da mahsur kalan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

Avcılar'da bir binanın bodrum kat havalandırma bacasına düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Cihangir Mahallesi'ndeki bir binanın bahçesindeki havalandırma bacasından gelen kedi sesini duyan vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, çubuk ve ip kullanarak kediyi kurtarmak için operasyon düzenledi. Kısa sürede gerçekleşen kurtarma operasyonunda kedi, boynundan yakalanarak yukarı çekilerek kurtarıldı. Kedinin kaçmasıyla olay mutlu sonla sonuçlandı.

06.01.2024 - 13:10,  Güncelleme: 13:23
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AVCILAR'da bir binanın bodrum kat havalandırma bacasına düşerek mahsur kalan kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Cihangir Mahallesi'ndeki bir binanın bahçesindeki ağzı açık haldeki bodrum kat havalandırma bacasından kedi sesi geldiği fark edildi. Bunun üzerine Mehmet Sağır, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İtfaiye ekipleri, ucunda ip bulunan çubuğu havalandırma boşluğundan sarkıtarak kediyi yakalayıp yukarı çekmeye çalıştı. Çevredekilerin ilgi ile izlediği kurtarma operasyonunda, boynundan yakalanan kedi yukarı çekilerek kurtarıldı. Boynundaki ipin çıkmasıyla kedi, kaçarak uzaklaştı. Mehmet Sağır, kedinin burada yaklaşık 2 saat kaldığını, haber verilmesi üzerine itfaiyenin kısa sürede gelerek kurtardığını söyledi.

AVCILAR\'da mahsur kalan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: AVCILAR'da mahsur kalan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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