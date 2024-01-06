AVCILAR\'da mahsur kalan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

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AVCILAR'da bir binanın bodrum kat havalandırma bacasına düşerek mahsur kalan kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Cihangir Mahallesi'ndeki bir binanın bahçesindeki ağzı açık haldeki bodrum kat havalandırma bacasından kedi sesi geldiği fark edildi. Bunun üzerine Mehmet Sağır, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İtfaiye ekipleri, ucunda ip bulunan çubuğu havalandırma boşluğundan sarkıtarak kediyi yakalayıp yukarı çekmeye çalıştı. Çevredekilerin ilgi ile izlediği kurtarma operasyonunda, boynundan yakalanan kedi yukarı çekilerek kurtarıldı. Boynundaki ipin çıkmasıyla kedi, kaçarak uzaklaştı. Mehmet Sağır, kedinin burada yaklaşık 2 saat kaldığını, haber verilmesi üzerine itfaiyenin kısa sürede gelerek kurtardığını söyledi.