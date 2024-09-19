Avcılar'da Midibüs Kazasında 4 Yaşındaki Çocuk Öldü

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Avcılar'da, manevra yaparken 4 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan midibüs sürücüsü tutuklandı.

Annesi ve halasıyla dün öğle saatlerinde dışarı çıkan 4 yaşındaki Seyfican Taze, Yeşilkent Mahallesi G-725'inci Sokak'ta bisikletiyle yolun karşısına geçtiği sırada manevra yapan servis midibisünün altında kaldı.

Çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülen çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Araç sürücüsü olay yerine gelen polis ekiplerince karakola götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesine sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.