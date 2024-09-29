Avcılar'da Minibüs Hırsızlığı - Son Dakika
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Avcılar'da Minibüs Hırsızlığı

Avcılar\'da Minibüs Hırsızlığı

Park halindeki minibüs, 4 şüpheli tarafından 1 dakikada çalındı. Polis inceleme başlattı.

29.09.2024 10:39
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AVCILAR'da park halindeki minibüs, 4 şüpheli tarafından bir dakikada çalındı. Hırsızlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda kaçarken başka bir araca çarparak hasar verdi.

Olay, dün gece 04.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi D-100 yan yol Eski Londra Asfaltı mevkiinde meydana geldi. Park halindeki 59 AJU 082 plakalı minibüsün yanına gelen dört şüpheliden üçü etrafı kontrol ederken biri kapıyı açarak sürücü koltuğuna oturdu. Saniyeler içinde minibüsü çalıştıran şüpheli diğer kapıları da açarak arkadaşlarını araca aldı. Bir dakika süren hırsızlığın ardından kayıplara karışan şüpheliler manevra sırasında başka bir otomobile de çarparak hasar verdi. Polis, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alarak kaçan şüphelilerin yakalanabilmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Avcılar'da Minibüs Hırsızlığı - Son Dakika

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