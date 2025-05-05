Avcılar'da Motosiklet Kazası - Son Dakika
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Avcılar'da Motosiklet Kazası

Avcılar\'da Motosiklet Kazası

Otomobilin kontrolsüz giriş yaptığı yolda motosiklet sürücüsü çarpıp yaralandı, son anda kurtuldu.

05.05.2025 15:31
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AVCILAR'da otomobil iddiaya göre kontrolsüz şekilde yola çıkınca Avcılar yönünde ilerleyen motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düşerken, arkadan gelen araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar aynı istikamette ilerleyen motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza Cumartesi gecesi Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Esenyurt yönünden gelen otomobilin sürücüsü iddiaya göre yola kontrolsüz şekilde girdi. Buı sırada Avcılar yönüne seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Ali A.'ya çarptı. Ali A. çarpmanın şiddetiyle motosikletiyle yola savruldu. Yere düşen motosikletli arkadan gelen araçların altında kalmakta son anda kurtuldu. Bu sırada Avcılar yönünde ilerleyen bir ambulans kazayı görüp durdu. Başka bir araç sürücüsü de durarak yaralanan motosikletliye yardım etti. Yaralı motosiklet sürücüsünün ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

MOTOSİKLETLİ YOLA SAVRULDU

Kaza anı Avcıar istikametinde ilerleyen başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.Görüntülerde otomobilin motosiklet sürücüsüne çarptığı anlar görülüyor. Sürücü çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, araçların altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Bu sırada yoldan geçen bir ambulans ve bir otomobil de kazayı görüp duruyor

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Avcılar'da Motosiklet Kazası - Son Dakika

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