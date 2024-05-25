Avcılar\'da Motosikletin Üstüne Araba Sürerek Trafiği Tehlikeye Düşüren Sürücüye Cezai İşlem

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Avcılar'da D-100 kara yolunda seyir halindeyken bir motosikletin üstüne aracını sürerek trafiği tehlikeye düşüren sürücü ile arabanın sahibine toplam 35 bin 279 lira para cezası kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, D-100 kara yolu Avcılar mevkisinde ilerleyen bir otomobil sürücüsünün aracını, aynı istikametteki motosiklet sürücüsünün üstüne doğru sürmesine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma yaptı.

Ekipler araç plakasından kimliğini belirledikleri M.E.U'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun "sürücü belgesiz araç kullanmak", "trafiği aksatacak ve tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek", "yakın takip", "saygısızca araç kullanmak" ve "cam filmi" maddelerinden 22 bin 302 lira, aracın sahibine de "motorlu aracın sürücü belgesi olmayan kişi tarafından sürülmesine izin vermek" maddesinden 12 bin 977 lira para cezası uygulandı.

Sürücü, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.