Avcılar'da motosikletli şüpheliler tarafından dükkana silahlı saldırı - Son Dakika
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Avcılar'da motosikletli şüpheliler tarafından dükkana silahlı saldırı

Avcılar'da motosikletli şüpheliler tarafından yan yana iki dükkana düzenlenen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Saldırıda kuyumcu dükkanına 6, cep telefonu dükkanına ise 7 mermi isabet etti.

22.08.2024 20:17
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Avcılar'da motosikletli şüpheliler tarafından yan yana iki dükkana düzenlenen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, yüzleri maskeli iki şüpheli bir motosikletle öğle saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanının önüne geldi.

Şüphelilerden biri, önce kuyumcuya, ardından bitişiğindeki cep telefonu dükkanına silahla ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Cadde araç trafiğine kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaptı.

Yaralananın olmadığı saldırıda kuyumcu dükkanına 6, cep telefonu dükkanına ise 7 mermi isabet ettiği belirlendi.

Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avcılar'da motosikletli şüpheliler tarafından dükkana silahlı saldırı - Son Dakika

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