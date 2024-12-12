Avcılar\'da Park Halindeki Araçlardan Müzik Sistemleri Çalındı

Güncel

AVCILAR'da iki mahallede park halindeki araçların camını kırıp içindeki müzik ve ses sistemlerini çalan şüpheliler kayıplara karıştı.

Yeşilkent ve Ambarlı Mahallesi'nde dün sabaha karşı hırsızlık yaşandı. Araç sahipleri, park ettikleri araçlarının camlarının kırılarak içeri girildiğini ve binlerce lira tutarındaki ses-müzik sistemlerinin çalındığını gördü. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bilgi verilmesi üzerine polis bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye başladı. Polis, parmak izi ve delil aradı. Yapılan incelemeler sonucunda Yeşilkent Mahallesi'ndeki hırsızlığın güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Görüntüde sabahın ilk saatlerinde kapalı kasa minibüs ile gelen üç şüphelinin park halindeki aracın camını kırdıktan sonra içeri girerek cihaz ve hoparlörleri söktükleri görülüyor. Şüpheliler daha sonra çaldıkları cihazları, geldikleri araca taşıyor. Polisin şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.