Avcılar'da Semt Pazarı Kavgası: 2 Yaralı

05.03.2026 09:19
Avcılar'da pazarcılar arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklandı, Mert G. gözaltına alındı.

AVCILAR'da kurulan semt pazarında tezgah açmaya çalışan pazarcılarla, yol isteyen pazarcılar arasında kavga çıktı.Kavgada bıçaklanan 2 kişi yaralandı. Kavgada Kenan Gökçe'yi hafif ticari araçla sürüklediği iddia edilen Mert G. polis tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Avcılar'da Çarşamba günleri kurulan semt pazarında tezgah açan Mert G. aracıyla, pazarda tezgah açan Murat Gökçe ile kardeşi Kenan Gökçe'den yol istedi. Yolu 5 dakika sonra açacaklarını söyleyen iki kardeşe, araçta bulunan Mert G. bıçakla saldırdı. İki kardeş aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

METRELERCE ARACIN ÖNÜNDE SÜRÜKLEDİ

Yaralılar, diğer pazarcılar tarafından hastaneye götürülmek istendi. İddiaya göre, buna sinirlenen Mert G., 06 AEA 746 plakalı hafif ticari araçla çarptığı Kenan Gökçe'yi metrelerce aracın önünde sürükledi. Yaralanan Kenan Gökçe'ye ilk müdahale çevredekiler tarafından yapılırken, sürücü Mert G., aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. Kavga sırasında diğer kardeş Murat Gökçe'nin ise hafif yaralandığı öğrenildi. Yaralanan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayda kullanılan hafif ticari araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

180 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaçan şüpheli Mert G.'yi gözaltına aldı. Hakkında adli işlem başlatılan Mert G.'nin sürücü belgesi iptal edildi. Kullandığı hafif ticari araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, Mert G.'ye 180 bin lira para cezası kesildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

