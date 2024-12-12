Avcılar'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Avcılar'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Avcılar\'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

İstanbul Avcılar'da bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Diğer sürücüler yangına müdahale ederek durumu kontrol altına almaya çalıştı. Yangının çıkış nedeni inceleniyor.

12.12.2024 16:31  Güncelleme: 16:34
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AVCILAR'da seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Yangına trafikteki diğer sürücüler ellerindeki pet şişe ve yangın tüpleriyle müdahale etti.

Murat Anlı kullandığı 54 ZC 676 plakalı otomobille D-100 Karayolu Gümüşpala Mahallesi'nden Beylikdüzü yönüne doğru seyir halindeydi. Anlı'nın otomobilinin motor kısmından bir anda alevler yükselmeye başladı. Anlı, otomobili yol kenarına çekip, inerek yangına müdahale etmeye çalıştı. Bazı sürücüler de araçlarından inip yangın tüpü ve su dolu pet şişelerle yardıma koştu. Yangın sürücülerin müdahalesiyle önemli ölçüde söndürülürken, olay yerine gelen itfaiye ekibi soğutma çalışması yaptı. Trafikte ise kısa süreli yoğunluk yaşandı.

Yangını ucuz atlattığını belirten Sürücü Murat Anlı, Kaloriferi çalıştırdım. Önce bir koku, ardından duman geldi. Hemen durdum. Diğer sürücüler de koşup geldi. Ancak bu kadar müdahale edebildik dedi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Avcılar'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı - Son Dakika

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