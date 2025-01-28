Avcılar'da Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

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Avcılar'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Tahtakale Mahallesi Ispartakule Bulvarı üzerindeki bir dönerciye hafif ticari araçla gelen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda 3 müşteri yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İş yerinin 10 gün önce açıldığı öğrenildi.