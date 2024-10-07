Avcılar'da Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Avcılar açıklarında sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ambarlı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 8 metre boyundaki teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.
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