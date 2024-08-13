Avcılar'da Tartışma Sonucu Baba Öldü, Anne ve Kardeş Yaralandı - Son Dakika
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Avcılar'da Tartışma Sonucu Baba Öldü, Anne ve Kardeş Yaralandı

Avcılar\'da Tartışma Sonucu Baba Öldü, Anne ve Kardeş Yaralandı

Avcılar'da yaşanan tartışmada Ümit Kaya, babasını bıçaklayarak öldürdü, annesi ve kardeşini de yaraladı. Polis tarafından yakalanan Kaya tutuklandı.

13.08.2024 14:55
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AVCILAR'da Ümit Kaya, kahvaltı sırasında çıkan tartışmada babasını bıçakla öldürmüş, annesi ve kardeşini de yaralamıştı.Polis ekipleri tarafından yakalanan Kaya sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cami Sokak'ta Pazartesi günü yaşandı. Ümit Kaya, aynı binada oturan babasının evine eşiyle kahvaltıya gitti. Kahvaltı sırasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü; kavgaya döndü. Ümit Kaya, bıçakla babası Cemil Kaya'yı (62) karnından bıçaklarken, kardeşi Bülent Kaya ile annesi Hanım Kaya'yı da çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan baba Cemil Kaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli Ümit Kaya, akşam saatlerinde sevk edilği mahkemeye tarafından tutuklandı. Baş ve dirseğinden yaralanan anne Hanım Kaya ile elinden yaralanan kardeş Bülent Kaya'nın ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Ümit Kaya, Avcılar, 3-sayfa, Baba, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da Tartışma Sonucu Baba Öldü, Anne ve Kardeş Yaralandı - Son Dakika

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