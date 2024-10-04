Avcılar'da Ters Yönlü Pikap Kazası

Güncel

Avcılar'da, pikabıyla D-100 kara yolunda seyreden araçlara çarptıktan sonra kaçan sürücü yakalandı.

Pikabı kullanan sürücü, yan yolda ters yöne girerek, karşıdan gelen birçok araca çarptı. Orada bulunan bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken şüpheli, aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan sürücüyü Bakırköy'de yakaladı. Olayda, 5 araç ve 2 motosiklette hasar oluştu.

Bölgede yoğunlaşan trafik, hasar gören araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Olaya tanık olan Ömer Faruk Çabuk, kaza öncesinde aracın korna çalıp kendisinden yol istediğini belirterek, "Arabamı sağa çektim, yol verdim. Arkasındaki araç da onu takip ediyordu. Aracın ön tamponu kırıktı, vura vura geliyordu. Araç benim önümde durdu, arkadaki araç da durdu, saldırdılar. Ellerindeki sopalarla camlarını indirdiler." dedi.

Olay anı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Aracı bayiden çalmış

Emniyet ekiplerinin yaptığı araştırmada, yabancı uyruklu sürücü N.D'nin (36) pikabı, Avcılar Cihangir Mahallesi'ndeki bayiden çaldığı belirlendi.

Polisin konuyla ilgili incelemeleri devam ediyor.