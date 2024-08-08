Avcılar'da trafikte yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü

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Avcılar'da, trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yeşilkent Mahallesi Balık Yolu Caddesi'nde seyreden kamyonet ile hafif ticari araçta bulunanlar arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Sokak aralarında kovalamacanın da yaşandığı silahlı kavgada Y.S. ve S.Y. ile henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

Olayda çevredeki bir markete ve park halindeki minibüse de kurşun isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Silahlı kavgayı civardaki bir güvenlik kamerası kaydetti.