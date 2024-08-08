Avcılar'da trafikte yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü - Son Dakika
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Avcılar'da trafikte yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü

Avcılar'da yaşanan trafikte yol verme tartışması sonucunda çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavgada çevredeki bir markete ve park halindeki minibüse de kurşun isabet etti. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

08.08.2024 14:59
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Avcılar'da, trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yeşilkent Mahallesi Balık Yolu Caddesi'nde seyreden kamyonet ile hafif ticari araçta bulunanlar arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Sokak aralarında kovalamacanın da yaşandığı silahlı kavgada Y.S. ve S.Y. ile henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

Olayda çevredeki bir markete ve park halindeki minibüse de kurşun isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Silahlı kavgayı civardaki bir güvenlik kamerası kaydetti.

Kaynak: AA

Güvenlik Kamerası, Avcılar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da trafikte yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü - Son Dakika

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