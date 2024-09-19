Avcılar'da manevra yapan servis midibüsünün altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Annesi ve halasıyla dün öğle saatlerinde dışarı çıkan 4 yaşındaki Seyfican Taze, Yeşilkent Mahallesi G-725'inci Sokak'ta bisikletiyle yolun karşısına geçtiği sırada manevra yapan servis midibisünün altında kaldı.
Çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülen çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Araç sürücüsü olay yerine gelen polis ekiplerince emniyete götürüldü.
Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Avcılar'da Trajik Kaza: 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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