Olay, Tahtakale Mahallesi Okul Yolu Caddesi yakınlarında meydana geldi. Park halinde bulunan bir traktörün motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Alevler traktörün tamamını kısa sürede sardı. Çevredekiler söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti. İtfaiyeye haber verilirken, traktör yangın sonrası kısa sürede metal yığınına döndü. Yangını söndüren itfaiye traktörde soğutma çalışması yaparken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Avcılar'da Traktör Yangını
