Avcılar'da ahşap malzemelerin bulunduğu otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hilal Sokak'ta ahşap malzemelerin bulunduğu otluk alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Avcılar'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?