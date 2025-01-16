Avcılar\'da Yangın: Ölüm ve Yaralanma Olmadı

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AVCILAR'da bir binada başlayan yangın, bitişikteki iki binaya sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi 585 Sokak'taki 4 katlı binada çıktı. Çatı katındaki dairede çıkan yangını görenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürmeye çalıştığı yangın bitişikteki iki binaya sıçradı. Avcılar'ın yanı sıra Esenyurt, Beylikdüzü, Bahçeşehir ve Hadımköy'den itfaiye ekiplerinin de desteği ile söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.