Avcılar'da Yaya Kazasında Hayatını Kaybeden Hazine Dülek Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avcılar'da Yaya Kazasında Hayatını Kaybeden Hazine Dülek Son Yolculuğuna Uğurlandı

Geniş Video İzle

İstanbul Avcılar'da otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu hayatını kaybeden Hazine Dülek, Talatpaşa Merkez Camisi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kazada yaralanan diğer kişinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

30.06.2024 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Harun Şahbazoğlu/ İSTANBUL AVCILAR'da otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu hayatını kaybeden Hazine Dülek son yolculuğuna uğurlandı.

Avcılar Denizköşkler Mahallesi Güney Yan Yolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki yayalara çarpması sonucunda hayatını kaybeden Hazine Dülek, Talatpaşa Merkez Camisi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Ankara istikametine seyir halinde olan Fetih İsmet Göktaş'ın yönetimindeki 34 DEU 97 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Kazada yaralanan 4 kişiden biri olan Hazine Dülek, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Aynı kazada yaralanan eltisi Filiz Dülek'in ise hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 54 yaşındaki Dülek'in cenazesi Talatpaşa Merkez Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'nda defnedildi.

Avcılar\'da Yaya Kazasında Hayatını Kaybeden Hazine Dülek Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kaynak: DHA

İstanbul, Avcılar, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da Yaya Kazasında Hayatını Kaybeden Hazine Dülek Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:01 Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya Premier Lig’den 3 talip var Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var
16:41 Önce paylaşıp sonra sildiler Barcelona’dan bir garip ayrılık açıklaması Önce paylaşıp sonra sildiler! Barcelona'dan bir garip ayrılık açıklaması
16:04 Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı
15:43 İzmir’deki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler Ortalık resmen savaş alanına döndü İzmir'deki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler! Ortalık resmen savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 20:46:03. #1.13#
SON DAKİKA: Avcılar'da Yaya Kazasında Hayatını Kaybeden Hazine Dülek Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement