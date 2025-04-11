Avcılar'da Zincirleme Kaza: 7 Araç Hasar Gördü - Son Dakika
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Avcılar'da Zincirleme Kaza: 7 Araç Hasar Gördü

D-100 Karayolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 7 araç hasar gördü. Neyse ki kaza sırasında yaralanan olmadı. Kaza sonrası Beylikdüzü yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

11.04.2025 03:14
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AVCILAR, D-100 Karayolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 7 araç hasar gördü. Kaza nedeniyle Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'nde D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Beylikdüzü yönüne giden araçlardan biri Avcılar Metrobüs Durağı yakınlarında aniden fren yaptı. Bu araç ile birlikte peşinden gelen 6 araç da duramayarak birbirlerine çarptı. Toplam 7 aracın hasar gördüğü kazada şans eseri yaralanan olmadı. Yolun sol şeridi trafik ekibinin çalışması yapabilmesi ve araçların çekilebilmesi için uzun süre kapalı kaldı. D-100'de Beylikdüzü istikametinden trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar çalışmaların ardından kaldırılırken, trafik normal seyrine döndü.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Avcılar'da Zincirleme Kaza: 7 Araç Hasar Gördü - Son Dakika

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