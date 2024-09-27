Avcılar\'daki Lunapark Kaçak Kısımları Yıkılıyor

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AVCILAR, D-100 yan yolda bulunan lunaparkın bir bölümü kaçak olduğu gerekçesiyle yıkılmaya başlandı.

Avcılar'daki lunapark işletmesine İBB'nin açtığı tahliye davasının ardından lunaparkın kaçak kısımları yıkılıyor. Sabah saatlerinde D-100 yan yoldaki lunaparka gelen zabıta ve polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Yapılan tespitlerin ardından bazı bölümlerde söküm kararı uygulanmaya başlandı. İş makineleri de boşaltma işleminin ardından yıkım çalışmasına başladı. Lunaparkın işletme sahipleri ve çalışanları ile yıkım ekibi arasında kısa süreli arbede yaşandı.