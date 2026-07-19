Avcılar\'daki Yanmış Fabrika Çöplüğe Döndü

AVCILAR'da 2,5 yıl önce yanarak kullanılamaz hale gelen tekstil fabrikası çöplüğe döndü. Mahalle sakinleri yangın sonrası sokağa sinen is kokusundan şikayetçi olurken, binanın çevresinin ise çöplük olarak kullanılması hem kötü görüntüye hem de sivrisinek oluşumuna neden oluyor. Mahalle sakinleri dronla görüntülenen fabrikanın yıkılmasını ve çevresinin temizlenmesini istiyor. Atıl durumda bulunan bina ve çevresi dronla havadan görüntülendi.

Ambarlı Mahallesi Dinçer sokakta bulunan 4 katlı tekstil fabrikası 27 Şubat 2024'te akşam saatlerinde alev alev yandı. Binanın girişinde bulunan doğalgaz panosunda başlayan yangın kısa sürede fabrikanın tamamını sardı. Alevler iş yerinin önünde park halinde bulunan 2 araca sıçradı. İhbar üzerine Avcılar'ın yanı sıra 24 ayrı istasyondan itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. 65 araç ve 204 personelin katıldığı söndürme çalışmaları sırasında yaralanan 3 işçi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

'RİCAMIZ BURANIN BİR AN ÖNCE YIKILMASI'

Yangında kullanılamaz hale gelen fabrika, geçen 29 ay içerisinde yıkılmadı. Yangının ardından mahalle sakinleri binanın çevresine her türlü çöpün atılması nedeniyle durumdan şikayetçi olmaya başladı. Binanın bir an önce yıktırılması gerektiğini belirten mahalle sakini Metin Kavak yetkililere çağrıda bulunarak, "1,5 - 2 sene önce bu bina yandı. Mal sahibini tanıyorum. Babaları rahmetli arkadaşımızdı. "Neden yıkmıyorsunuz" dedim. " Belediye bizden yüklü bir rakam 3 milyon - 3 milyon 500 bin gibi bir rakam istiyor" dedi. Kendilerine "Bu parayı vereyim siz yıkın" diyorum, "Biz imza atarız" diyorlar. Biz karşı binadayız. Buraya her türlü adam girip çıkıyor. Rüzgar olduğunda is kokusu evin içerisine doluyor. Apartmanlarda balkonları açamıyoruz. Ricamız buranın bir an önce yıkılması. 2-3 de araç yanmıştı. Bizim ricamız buraya bir an önce el atılsın " dedi.

'BURASI SİVRİSİNEK ÜRETİYOR'

Kavak atıl durumdaki binanın çevresinin çöple dolduğunu da belirterek " Çöplerini buraya atıyorlar. Burada çıkacak olan hastalık çocuklarımız için büyük sıkıntı. Çöplük olarak da kullanılıyor burası " diye konuştu. Aynı sokakta yaşayan Metin Ateş ise, "Burası sivrisinek üretiyor. Çöpünü atmak isteyen buraya atıyor. Rahatsızız bu konuda" ifadelerini kullandı.