Avcılar, Orman Yangını Yasaklarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Avcılar, Orman Yangını Yasaklarına Tepki Gösterdi

18.08.2025 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da avcılar, orman yangınları sonrası getirilen avlanma yasaklarına karşı protesto düzenledi.

TÜRKİYE genelinde orman yangınlarından etkilenen bölgelerde avlanmanın yasaklanmasına tepki gösteren Bursa'da yaklaşık 150 avcı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü (DKMP) binası önünde bir araya geldi. Avcılar, kararın ekolojik dengeye zararı olacağını öne sürüp, yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarının ardından katıldığı televizyon programında, yangınların yüzde 96'sının insan kaynaklı çıktığını söyleyerek, bu yıl için av yasağı geleceğini açıkladı. Yumaklı, "Bu sene avla ilgili yasak getiriyoruz. Çünkü, oradaki hayvanlar, can havliyle başka yerlere kaçıyor. Onların orada avlanmasına sebep olacak bir ortamın kabul edilmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Bu ifadelerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının, ekosisteme zarar vermesi yanında, bunun bir parçası olan yaban hayvanlarını da olumsuz etkilediğine işaret edilerek, "Bu nedenle, yangından etkilenen alanlarda 2025-2026 av döneminde avlanmanın yasaklanmasına karar verilmiştir. Yaban hayatının korunması ve ekosistemin sürdürülebilirliği adına, alınan bu karara tüm vatandaşlarımızın hassasiyetle riayet etmesini bekliyor, yasağa uymayanlar hakkında ilgili mevzuat uyarınca cezai işlemler uygulanacağını hatırlatıyoruz" denildi.

'PLANLI BİR AV DAĞILIMI YAPILMALI'

Kararın ardından Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü binası önünde toplanan yaklaşık 150 avcı, karara tepki gösterip, av yasağıyla ilgili taleplerini dile getirdi. Bursa'da bulunan 23 avlaktan 18'inin kapatıldığını, 5'inin ise açık kaldığını söyleyen avcılar, bu durumda av yoğunluğunun açık kalan alanlarda toplanacağını ve yaban hayvanlarının popülasyonunun olumsuz etkileneceğini öne sürdü. Amaçlarının hayvan öldürmek olmadığını belirten avcılar, ekolojik dengenin korunabilmesi için planlı bir av dağılımı yapılması gerektiğini ifade etti. Talep ve isteklerini müdürlüğe ileten avcılar, bina önünden ayrıldı.

Haber: -Kamera: BURSA,

Kaynak: DHA

Orman Yangınları, Hayvan Hakları, Orman Yangını, Politika, Avcılar, Ekonomi, Güncel, Çevre, Hukuk, Tarım, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar, Orman Yangını Yasaklarına Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı İngiltere'den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
Okul önünde uyuşturucu kullanırken önce kameralara, sonra polise yakalandılar Okul önünde uyuşturucu kullanırken önce kameralara, sonra polise yakalandılar
Ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattan atlayarak intihar etti Ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattan atlayarak intihar etti
Beşiktaş, Eyüpspor’u 906’da yıktı Beşiktaş, Eyüpspor'u 90+6'da yıktı
Beşiktaş’ta 3 sakatlık birden Beşiktaş'ta 3 sakatlık birden
Ünlü oyuncuyla bir araya geldi Osimhen sinema filminde oynayacak Ünlü oyuncuyla bir araya geldi! Osimhen sinema filminde oynayacak
Marcos Felipe ilk maçında Süper Lig’e damga vurdu Marcos Felipe ilk maçında Süper Lig'e damga vurdu
Kahramanmaraş’ta trafik kazası Anne hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı Kahramanmaraş'ta trafik kazası! Anne hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı
Orkun Kökçü: Kerem Aktürkoğlu gelirse mutlu oluruz Orkun Kökçü: Kerem Aktürkoğlu gelirse mutlu oluruz
Çadır kampında feci son Karı-koca ölü bulundu Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu
Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü

18:56
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
19:15
Memur-Sen’den hükümetin zam teklifine yanıt
Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 20:09:47. #7.13#
SON DAKİKA: Avcılar, Orman Yangını Yasaklarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.