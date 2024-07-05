Avcılar Sahili\'nde Ölü Balıklar Kıyıya Vurdu

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AVCILAR Sahili'nde ölü balıklar kıyıya vurdu. Denizköşkler Plajı'nda kıyıya vuran ölü balıkları gören çevre sakinleri durumdan tedirgin oldu.

Avcılar Sahili'nde 2 gün önce yüzeyde görülen balıklar dalgalarla sahile taşındı. Yosunlarla birlikte kumsala vuran balıkların ölü olduğu görüldü. Ölü balıkları görenler durumdan tedirgin olurken, sahilde güneşlenen Aziz Kazan, "Sabah geldik temizdi; bir dalga geldi. Bu dalga ölü balıkları da sahile taşıdı" diye konuştu.