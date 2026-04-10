Arkadaşını Vuran Şüpheli Yakalandı

10.04.2026 10:35  Güncelleme: 10:37
Avcılar'da bir iş yerinde arkadaşını silahla vurarak öldüren Sercan Ş. ve ona silah temin eden iki kişi gözaltına alındı. Olay, tartışma sonrası gerçekleşti ve Sercan Ş., 'Amacım korkutmaktı' dedi.

AVCILAR'da arkadaşı Mustafa Arancı (41)'yı iş yerinde silahla vurarak öldüren Sercan Ş. (33) ile ona silah temin ettiği öğrenilen biri kadın 2 kişi yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Sercan Ş., "Herkesin içinde yediğim tokadı kendime yediremedim. Amacım korkutmaktı" dedi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olay, 4 Nisan Cumartesi günü saat 00.45 sıralarında Merkez Mahallesi Marmara Caddesi'nde bulunan bir araç kiralama şirketinde meydana geldi. Mustafa Arancı, arkadaşı Sercan Ş.'yi iş yerindeki büroda misafir etti. Bir süre sonra ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, Arancı, yanlarında bulunan başka bir kişiye yüksek sesle konuşan Sercan Ş.'ye tokat attı. Tokadın ardından iş yerinden ayrılan Sercan Ş., kısa süre sonra elinde tabancayla geri döndü. Şüpheli, peş peşe ateş ederek Mustafa Arancı'yı sağ bacağından iki kez vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Arancı'yı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Arancı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAÇIŞ ANI KAMERADA

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü. Arancı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak Merkez Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, kamera görüntülerini inceleyen polis, Sercan Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında şüpheliye silah temin ettikleri belirlenen O.G. (37) ile F.Ö. (40) de yakalandı. Böylece olayla ilgili gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

'AMACIM KORKUTMAKTI'

Emniyetteki işlemleri sırasında suçunu itiraf eden Sercan Ş., ifadesinde, "Birlikte oturuyorduk. Tartışma çıktı. Yüksek sesle konuşunca bana kızarak tokat attı. Herkesin içinde yediğim tokadı kendime yediremedim. Dışarı çıkıp bir arkadaşımdan silah aldım ve geri geldim. Ayağına doğru ateş ettim. Amacım korkutmaktı. Yaraladığımı düşünüp kaçtım, öldüğünü sonradan öğrendim" dedi.

Kaynak: DHA

