AVGYO Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Yayınlandı

27.04.2026 11:01
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 2021 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, pay sahipliği hakları, genel kurul, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu yapısına ilişkin uyum durumları detaylandırıldı.

AVGYO, 08 Mart 2021'de Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nu yayımladı. Raporda, pay sahipliği haklarının kullanımı, bilgi alma hakkı, genel kurul süreçleri, oy hakkı, azlık hakları, kar payı hakkı ve payların devri konularında uyum durumu belirtildi. Ayrıca kurumsal internet sitesi, faaliyet raporu, menfaat sahipleri politikası, insan kaynakları, müşteri ve tedarikçi ilişkileri, etik kurallar ve sosyal sorumluluk başlıkları ele alındı.

Yönetim kurulunun işlevi, faaliyet esasları, yapısı, toplantı şekli, komiteler ve mali haklar da raporda yer aldı. Şirket, birçok ilkeye tam uyum sağlarken, bazı maddelerde kısmi uyum veya muafiyet durumu olduğu görüldü. Örneğin, internet sitesi yalnızca Türkçe olarak düzenlenirken, kadın üye oranı için politika bulunmamakla birlikte yönetim kurulunda %25'in üzerinde kadın üye yer aldı. Yönetici sorumluluk sigortası bulunmamakta ve bazı komitelerde bağımsız üyeler birden fazla komitede görev almaktadır.

